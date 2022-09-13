Newsweek: Байден провалил политику профсоюзов. В США назревают забастовки

Из-за провальной политики президента США Джо Байдена в стране намерены объявить забастовку сразу два железнодорожных профсоюза. Согласно информации, общая численность работников отрасли составляет больше миллиона человек.

Железнодорожники пригрозили, что откажутся заключать контракты на фоне нерешённых проблем с больничными, отпусками и переработками.

"Несколько ведущих железнодорожных профсоюзов страны, похоже, готовы к забастовке в конце недели, что ставит Байдена в тиски между организованными трудовыми интересами, которые он поклялся поддерживать, и восстанавливающейся экономикой, которая, возможно, даст шансы партии (Байден. — Прим. ред.) на предстоящих промежуточных выборах", — заявили аналитики Newsweek.

Аналитики подчеркнули, что примерно 1,1 миллиона рабочих мест по всей стране напрямую связаны с железными дорогами, что грозит крахом всей отрасли, если люди выйдут на забастовку.