FAZ: блэкаут в ФРГ приведёт к хаосу и смерти — 400 погибших за первые 96 часов

Если Берлин начнёт масштабные отключения света по Германии, только в первые 96 часов погибнут около 400 граждан, заявили немецкие аналитики. По их словам, из-за блэкаута страна погрузится в хаос и преступность.

Так, по мнению аналитиков, если одна из федеральных земель Германии останется без электричества, хронология событий будет развиваться следующим образом:

первые два часа — отключатся пожарные и охранные системы,

восемь часов — откажут службы аварийной связи,

24 часа — выйдут из строя очистные сооружения и начнётся падёж скота,

через 96 часов — гибель людей, мародёрства и грабежи.

"Более 400 погибших за первые 96 часов. Так выглядит сценарий в случае комплексного и продолжительного отключения электроэнергии в Рейнгау и Унтертаунусе", — заявили аналитики немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Граждане останутся без стационарных телефонов, интернета, мобильной связи и цифрового радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей, резюмировали аналитики.