Если Берлин начнёт масштабные отключения света по Германии, только в первые 96 часов погибнут около 400 граждан, заявили немецкие аналитики. По их словам, из-за блэкаута страна погрузится в хаос и преступность.
Так, по мнению аналитиков, если одна из федеральных земель Германии останется без электричества, хронология событий будет развиваться следующим образом:
"Более 400 погибших за первые 96 часов. Так выглядит сценарий в случае комплексного и продолжительного отключения электроэнергии в Рейнгау и Унтертаунусе", — заявили аналитики немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Граждане останутся без стационарных телефонов, интернета, мобильной связи и цифрового радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей, резюмировали аналитики.
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