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Kyodo: в Японии призовут бизнес и население максимально экономить электричество

Мир

Япония готовится к режиму максимальной экономии электричества будущей зимой. Для частного бизнеса и населения страны будут введены лимиты использования энергии.

По сообщению информационного агентства Kyodo, сейчас в правительстве изучают этот вопрос, так как над страной нависла угроза нехватки топлива.

Японские власти успокаивают граждан, что электроэнергии вырабатывается достаточно, и перебоев не будет. В то же время Минфин Японии отметил: в августе ввозимая нефть обошлась на 90,3% дороже, чем годом ранее.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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