Япония готовится к режиму максимальной экономии электричества будущей зимой. Для частного бизнеса и населения страны будут введены лимиты использования энергии.
По сообщению информационного агентства Kyodo, сейчас в правительстве изучают этот вопрос, так как над страной нависла угроза нехватки топлива.
Японские власти успокаивают граждан, что электроэнергии вырабатывается достаточно, и перебоев не будет. В то же время Минфин Японии отметил: в августе ввозимая нефть обошлась на 90,3% дороже, чем годом ранее.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.