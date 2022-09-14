Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Изюм

В среду, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фотографии публикуются украинскими СМИ и Telegram-каналами.

Сообщается, что Зеленский приехал в сопровождении главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко по случаю поднятия украинского флага над одним из зданий. Президент сфотографировался вместе с бойцами и выступил перед строем.

Напомним, что ранее изюмская группировка ВС РФ осуществила перегруппировку сил в целях усиления военного контингента для последующего выполнения боевых задач в Донбассе.