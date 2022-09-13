Сивков: проект по гарантиям безопасности Украины неприемлем для РФ

Военный эксперт Константин Сивков оценил проект по гарантиям безопасности, созданный Украиной. По его мнению, предложения Киева неприемлемы, потому что благодаря им Незалежная станет плацдармом против России.

"Для России это абсолютно неприемлемый вариант. Это фактически превращает Украину в плацдарм для удара по России, причем в самое ближайшее историческое время — речь идет о ближайших нескольких годах. Поэтому, естественно, Россия будет против этого", — сказал Сивков в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что если Россия не будет участвовать в подписании этого договора, это будет значить, что "страны НАТО вступают в борьбу против России".

Западные государства также вряд ли будут торопиться подписывать это соглашение, потому что оно является слишком радикальным, добавил Сивков.

13 сентября в офисе украинского лидера Владимира Зеленского презентовали проект по гарантиям безопасности Украины, который предполагает постоянную и разностороннюю военную и финансовую помощь Киеву со стороны стран Запада.