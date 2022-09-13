Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировали проект по гарантиям безопасности государства. Киевские власти призвали страны Европейского союза, Штаты, Великобританию, Австралию и Турцию стать гарантами.

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