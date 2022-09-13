Володин: Вашингтон напрасно думает, что война его не коснётся

США продолжают снабжать оружием киевский режим, подталкивая его к новым преступлениям, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Таким образом политик прокомментировал заявление Белого дома, который ранее осудил авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине.

"Если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается", — отметил Володин.

Он заверил, что Россия обязательно выполнит все поставленные цели специальной военной операции, а заявленная демилитаризация Украины означает, что вся западная военная помощь будет уничтожена.