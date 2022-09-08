Newsweek: КНР намекает на собственную СВО для Тайваня

Китай может последовать "примеру" России и начать собственную спецоперацию на Тайваньском полуострове, заявили американские аналитики.

Как отмечают обозреватели, при Этом КНР откажется назвать боевые действия "вторжением или захватом", так как следует принципу неделимого Китая.

"Китай намекает на собственную специальную военную операцию для Тайваня, — заявили аналитики Newsweek. — Пекин, кстати, также возражает против использования слова "вторжение" для описания продолжающегося конфликта и редко использует термин "война".

Когда конкретно, по мнению аналитиков, может начаться спецоперация в Тайване, не уточняется. Однако авторы подчеркнули, что заявления китайских политиков наводят на мысль, что "очень скоро".