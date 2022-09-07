Вашингтон специально провоцирует руководство Китая на плохо просчитанные шаги в отношении Тайваня. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.
По его мнению, власти КНР сохраняют хладнокровие и не идут на эскалацию. Он также добавил, что Пекин по-прежнему желает освободить Тайвань с помощью мирных средств. При этом посол допустил применение силы со стороны китайской армии в случае необходимости.
"США вызывают Пекин на разного рода плохо просчитанные действия", — подчеркнул Денисов.
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