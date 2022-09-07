Посол Денисов: США провоцируют Китай на плохо просчитанные решения по Тайваню

Вашингтон специально провоцирует руководство Китая на плохо просчитанные шаги в отношении Тайваня. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

По его мнению, власти КНР сохраняют хладнокровие и не идут на эскалацию. Он также добавил, что Пекин по-прежнему желает освободить Тайвань с помощью мирных средств. При этом посол допустил применение силы со стороны китайской армии в случае необходимости.

"США вызывают Пекин на разного рода плохо просчитанные действия", — подчеркнул Денисов.