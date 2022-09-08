Politico: западный блок больше не думает о санкциях против России

Запад не спешит утверждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, так как столкнулся с многочисленными проблемами, сообщает Politico.

По информации издания, у западных государств постепенно ослабевает "аппетит". В статье сказано, что некоторые страны Евросоюза выступили против введения антироссийских санкций, например, Венгрия не поддержала эмбарго на поставки нефти из РФ.

"Западный блок больше не думает об ограничениях", — подчёркивается в материале.