Запад не спешит утверждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, так как столкнулся с многочисленными проблемами, сообщает Politico.
По информации издания, у западных государств постепенно ослабевает "аппетит". В статье сказано, что некоторые страны Евросоюза выступили против введения антироссийских санкций, например, Венгрия не поддержала эмбарго на поставки нефти из РФ.
"Западный блок больше не думает об ограничениях", — подчёркивается в материале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.