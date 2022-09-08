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Трамп в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США

Мир

Экс-руководитель США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время окончательно определиться с тем, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

В интервью каналу NDTV он отметил, что сейчас его поддерживают как республиканцы, так и демократы. При этом политик подчеркнул: многие жители США, скорее всего, обрадуются его выдвижению на высокий пост.

"Я собираюсь принять решение по участию в выборах в самое ближайшее время", — сказал Трамп.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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