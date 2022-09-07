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Рогов: Зеленский стремится утилизировать население на подконтрольных территориях

Мир

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что своими действиями киевские власти просто "утилизируют" украинцев на подконтрольных им территориях.

Рогов: Зеленский стремится утилизировать население на подконтрольных территориях

Рогов напомнил, что большие потери ВСУ приводят к "оголению" отдельных зон фронта, а в больницах и моргах областей, находящихся под контролем Киева, уже не осталось свободных мест.

"Из-за отсутствия желания воевать у жителей Украины у боевиков Зеленского будут оголяться целые участки фронта. Количество потерь на херсонском направлении из-за так называемого наступления составляет уже как минимум порядка 4 тысяч человек. Больницы и морги Кривого Рога, Николаева, Одессы переполнены. Режим Зеленского проводит политику утилизации населения на подконтрольных территориях", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что наступление ВСУ в направлении Херсонской области было приостановлено из-за значительных потерь.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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