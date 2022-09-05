Всем украинским политикам, которые продолжают угрожать жителям Запорожья, будет дан самый жёсткий ответ, заявил Владимир Рогов.
Таким образом член главного совета администрации Запорожской области отреагировал на угрозы украинского вице-премьера Ирины Верещук, которая пообещала тюремные сроки и конфискацию имущества всем жителям региона, если те примут участие в референдуме о присоединении к России.
"Все подобные заявления киевских горе-политиков продиктованы их бессильной злобой", — уверен Рогов.
Единственная цель этих угроз, отметил он, сорвать народное волеизъявление.
"О чем бы там не верещали в Киеве, референдум обязательно состоится", — считает политик.
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