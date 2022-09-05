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Рогов: киевских политиков ждёт жёсткий ответ за угрозы жителям Запорожья

Мир

Всем украинским политикам, которые продолжают угрожать жителям Запорожья, будет дан самый жёсткий ответ, заявил Владимир Рогов.

Таким образом член главного совета администрации Запорожской области отреагировал на угрозы украинского вице-премьера Ирины Верещук, которая пообещала тюремные сроки и конфискацию имущества всем жителям региона, если те примут участие в референдуме о присоединении к России.

"Все подобные заявления киевских горе-политиков продиктованы их бессильной злобой", — уверен Рогов.

Единственная цель этих угроз, отметил он, сорвать народное волеизъявление.

"О чем бы там не верещали в Киеве, референдум обязательно состоится", — считает политик.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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