По инициативе члена МИД Украины Олега Николенко в соцсетях было создано обращение к правительству Венгрии с призывом исправить ошибки в учебнике по географии, пишет РИА Новости.
Стало известно, что в венгерском учебном пособии для 8 класса в описании Карпат значилось "единственные высокие горы на Украине, у основании которых расположились старинные венгерские города".
Киевские власти усмотрели в этом описании "намерение лишить Украину суверенитета над Крымскими горами".
Вторым возмутившим украинскую сторону фактом стал рисунок в учебнике, на котором изображены русский медведь и двое мужчин, символизирующих ЕС и США. Все они тянут на себя украинский флаг, а подписать к картинке гласит: "Кому должна принадлежать Украина?"
"Украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал Николенко в соцсетях.
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