Депутат Госдумы Водолацкий: референдум в Донбассе возможен в 2022 году

Референдумы по вхождению ЛНР, ДНР, освобождённых Херсонской и Запорожской областей в состав РФ могут пройти уже в этом году, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В интервью ТАСС он отметил, что в качестве даты организации голосования рассматривается День народного единства, который отмечается 4 ноября.

"Думаю, в этом году референдумы пройдут обязательно", — подчеркнул парламентарий.

Политик также добавил, что жители Донбасса и освобождённых регионов Украины мечтают о присоединении к России.