Референдумы по вхождению ЛНР, ДНР, освобождённых Херсонской и Запорожской областей в состав РФ могут пройти уже в этом году, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
В интервью ТАСС он отметил, что в качестве даты организации голосования рассматривается День народного единства, который отмечается 4 ноября.
"Думаю, в этом году референдумы пройдут обязательно", — подчеркнул парламентарий.
Политик также добавил, что жители Донбасса и освобождённых регионов Украины мечтают о присоединении к России.
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