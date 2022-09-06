С таким политиком, как Лиз Трасс, Британию не ждёт ничего хорошего. У Бориса Джонсона была определённая цель в отношении Украины, но Трасс вообще ничего не понимает в этом. Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Хотя может быть, с приходом такого лидера, в Британии начнутся внутренние противоречия, и она не сможет так яростно требовать поддерживать оружием и снарядами Киев, заметил аналитик в беседе с "Украиной.ру".
Однако произойдёт это не сейчас, так как там замешаны американские деньги, а парламентским демократиям сложно отреагировать на ситуацию во время выборов, пояснил эксперт.
Кризис никуда не исчезнет, сколько ни забрасывай снарядами Украину. А Европа уже всё равно ничего не сможет изменить, считает политолог.
"Европейский образ жизни в том виде, который мы его знаем, исчезнет. Будут бунты и беспорядки, которые будут подавлять. Всё по классике", — заключил Дробницкий.
По его словам, могут быть проблемы и у Киева, так как работавшие на фронте британские специалисты могут поехать домой. Если Трасс будет дёргаться и станет марионеткой в руках партии, это затруднит работу на местах специалистам.
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