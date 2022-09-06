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Джонсон выразил свою поддержку Лиз Трасс

Мир

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал консерваторов объединиться вокруг нового премьера Лиз Трасс. Он пообещал оказывать её правительству свою "горячую поддержку".

Кроме того, Джонсон выразил уверенность, что Трасс сделает всё возможное, чтобы помочь стране преодолеть кризис, с которым она столкнулась.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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