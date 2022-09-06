FT: Еврокомиссия предлагает два варианта потолка цен на газ РФ — красные зоны

Еврокомиссия предложила два механизма работы потолка цен на российское топливо. Так, по мнению европейских экспертов, необходимо учредить единого покупателя газа, либо озвучить "красную и зелёную" зону на продукт.

Так, выхода из сложившейся ситуации в Еврокомиссии видят два:

ввести максимальный предел цен на весь импортируемый российский или учреждение единого покупателя топлива из "санкционной" страны.

разделить стран Евросоюза на "красную и зелёную" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа.

Как передаёт Financial Times, Еврокомиссия представила странам-участницам Евросоюза оба варианта на обсуждение. Каким будет финальное решение, пока неизвестно.