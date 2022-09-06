Еврокомиссия предложила два механизма работы потолка цен на российское топливо. Так, по мнению европейских экспертов, необходимо учредить единого покупателя газа, либо озвучить "красную и зелёную" зону на продукт.
Так, выхода из сложившейся ситуации в Еврокомиссии видят два:
Как передаёт Financial Times, Еврокомиссия представила странам-участницам Евросоюза оба варианта на обсуждение. Каким будет финальное решение, пока неизвестно.
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