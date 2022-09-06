Бывший глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что уже через три месяца могут "рухнуть десятки и сотни лучших польских заводов" из-за стоимости энергоносителей.
По словам экс-премьера, инициатива польской нефтегазовой компании PGNiG поднять расценки на газ в 12-15 раз вызвала "лавину отчаянных сообщений" от жителей страны.
"В последние несколько десятков часов есть такая лавина отчаянных сообщений: "Сделайте что-нибудь, потому что мы действительно не выживем", — рассказал Туск в интервью польскому телеканалу Polsat News.
Если идея будет реализована, стоимость энергоносителя для поляков второе превысит цену на газ в Германии, Франции или Испании.
"Эта петля затягивается так, что в январе, феврале будут падать десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — резюмировал политик.
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