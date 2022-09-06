Экс-премьер Польши Туск: в 2023 году "рухнут" сотни заводов из-за цен на газ

Бывший глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что уже через три месяца могут "рухнуть десятки и сотни лучших польских заводов" из-за стоимости энергоносителей.

По словам экс-премьера, инициатива польской нефтегазовой компании PGNiG поднять расценки на газ в 12-15 раз вызвала "лавину отчаянных сообщений" от жителей страны.

"В последние несколько десятков часов есть такая лавина отчаянных сообщений: "Сделайте что-нибудь, потому что мы действительно не выживем", — рассказал Туск в интервью польскому телеканалу Polsat News.

Если идея будет реализована, стоимость энергоносителя для поляков второе превысит цену на газ в Германии, Франции или Испании.

"Эта петля затягивается так, что в январе, феврале будут падать десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — резюмировал политик.