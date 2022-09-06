Клиентам ВТБ стали доступны трансграничные переводы в КНР в юанях. Банк будет проводить транзакции, не используя международную систему SWIFT.
К настоящему моменту закончена разработка альтернативного механизма, рассказал представитель финансового учреждения РБК.
Собеседник агентства уточнил, что разовый перевод ограничен суммой 20 млн руб., а месячный объём транзакций может составить 100 млн руб.
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