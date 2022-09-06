Япония выразила протест России в связи с решением стороны выйти из двустороннего соглашения о безвизовых поездках на Курилы для японцев.
"Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест", — заявили в кабмине страны.
Речь идёт об упрощённом проезде на острова для экс-жителей Курил, а также о взаимном соглашении в рамках безвизового договора.
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