Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что западные чиновники должны продолжить разговаривать с российскими коллегами. На необходимость возобновить диалог с Москвой президент обратил внимание во время выступления перед послами, которые представляют Париж.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.