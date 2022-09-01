Макрон указал на важность продолжения диалога с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что западные чиновники должны продолжить разговаривать с российскими коллегами. На необходимость возобновить диалог с Москвой президент обратил внимание во время выступления перед послами, которые представляют Париж.