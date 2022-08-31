Верховный суд Белоруссии признал террористической группу бывших сотрудников правоохранительных органов BYPOL.
Членов неформальной организации BYPOL с входящими в неё структурами обвинили в попытках сформировать в обществе радикальные взгляды. Участники данного объединения, по версии Генпрокуратуры, призывали к экстремистской деятельности с целью изменить конституционный строй Белоруссии.
Ранее в Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма.
По информации newizv.ru, силовики учили сторонников изготовлять взрывчатку и оружие, объясняли тактику сопротивления во время участии в акциях протеста. Организаторам сообщества, созданного после победы на президентских выборов Александра Лукашенко, грозит уголовная ответственность. Объединению BYPOL ранее уже присвоили статус экстремистской организации.
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