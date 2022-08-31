В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, Европарламенту, ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО о признании Белоруссии страной-спонсором терроризма. Его инициаторами выступили ряд депутатов, сообщает РИА Новости.
Также отмечается, что на сайте украинского парламента пока нет текста проекта и пояснительной записки к нему.
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