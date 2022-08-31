В Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, Европарламенту, ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО о признании Белоруссии страной-спонсором терроризма. Его инициаторами выступили ряд депутатов, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что на сайте украинского парламента пока нет текста проекта и пояснительной записки к нему.