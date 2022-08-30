Страны ЕС, желающие наложить больше ограничений на Россию, всё чаще встречают прохладный ответ других членов Евросоюза. Это же касается и визового вопроса.
Ни о каком запрете европейских виз для граждан России не может быть и речи, сообщает издание Politico. В лучшем случае министры смогут договориться о замедлении процесса выдачи документа и повышении его стоимости.
В материале отмечается, что сторонники запрета разозлились на Францию и Германию, так как те отказались запрещать въезд гражданам России, не связанным с правительством страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.