Politico: россиян не лишат виз ЕС, но выдавать их будут дольше и дороже

Страны ЕС, желающие наложить больше ограничений на Россию, всё чаще встречают прохладный ответ других членов Евросоюза. Это же касается и визового вопроса.

Ни о каком запрете европейских виз для граждан России не может быть и речи, сообщает издание Politico. В лучшем случае министры смогут договориться о замедлении процесса выдачи документа и повышении его стоимости.

В материале отмечается, что сторонники запрета разозлились на Францию и Германию, так как те отказались запрещать въезд гражданам России, не связанным с правительством страны.