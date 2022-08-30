Развитие сельского хозяйства стало "секретным триумфом" России за последние десятилетия, заявил испанский аналитик Федерико Рампини.
По его мнению, пока в мире назревает продовольственный кризис, Москва смогла обезопасить свою страну ещё задолго до прецедента.
"При (президенте России Владимире. — Прим. ред.) Путине в России произошло потрясающее и триумфальное возрождение сельского хозяйства", — заявил Рампини в статье для Corriere della Sera.
По мнению аналитика, по итогам текущего года, несмотря на ситуацию в мире и "страшные сценарии", Россия достигнет рекордного экспорта зерна.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.