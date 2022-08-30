Corriere della Sera: при путине Россия достигла нового "триумфа"

Развитие сельского хозяйства стало "секретным триумфом" России за последние десятилетия, заявил испанский аналитик Федерико Рампини.

По его мнению, пока в мире назревает продовольственный кризис, Москва смогла обезопасить свою страну ещё задолго до прецедента.

"При (президенте России Владимире. — Прим. ред.) Путине в России произошло потрясающее и триумфальное возрождение сельского хозяйства", — заявил Рампини в статье для Corriere della Sera.

По мнению аналитика, по итогам текущего года, несмотря на ситуацию в мире и "страшные сценарии", Россия достигнет рекордного экспорта зерна.