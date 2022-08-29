Издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило, что в США испугались дефицита боеприпасов из-за помощи Украине.
Американские журналисты пишут, что из-за поставок вооружения на Украину в арсеналах США истощились запасы некоторых видов боеприпасов. По их данным, Пентагон не спешит решать проблему, а это ставит боеготовность ВС США под угрозу. Авторы WSJ пишут, что за полгода Штаты поставили Киеву 16 РСЗО HIMARS, тысячи единиц оружия, беспилотных летательных аппаратов, ракет и другого вооружения.
По данным журналистов, за последние недели уровень запасов 155 мм снарядов сильно упал. Это вызывает озабоченность у американских военных. Помимо 155 мм снарядов, недавно на Украину отправились боеприпасы для гаубиц 105 мм калибра.
Военные аналитики уверены, что проблем со средствами у Пентагона нет, а нехватка боеприпасов связана с тем, что подрядчики просто физически не успевают производить снаряды.
"В США с момента размещения заказов на производство боеприпасов и до непосредственно их выпуска проходит от 13 до 18 месяцев. Пополнение запасов более сложного оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени", — отмечают аналитики.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.