WSJ: в США испугались дефицита боеприпасов из-за помощи Украине

Издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило, что в США испугались дефицита боеприпасов из-за помощи Украине.

Американские журналисты пишут, что из-за поставок вооружения на Украину в арсеналах США истощились запасы некоторых видов боеприпасов. По их данным, Пентагон не спешит решать проблему, а это ставит боеготовность ВС США под угрозу. Авторы WSJ пишут, что за полгода Штаты поставили Киеву 16 РСЗО HIMARS, тысячи единиц оружия, беспилотных летательных аппаратов, ракет и другого вооружения.

По данным журналистов, за последние недели уровень запасов 155 мм снарядов сильно упал. Это вызывает озабоченность у американских военных. Помимо 155 мм снарядов, недавно на Украину отправились боеприпасы для гаубиц 105 мм калибра.

Военные аналитики уверены, что проблем со средствами у Пентагона нет, а нехватка боеприпасов связана с тем, что подрядчики просто физически не успевают производить снаряды.

"В США с момента размещения заказов на производство боеприпасов и до непосредственно их выпуска проходит от 13 до 18 месяцев. Пополнение запасов более сложного оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени", — отмечают аналитики.