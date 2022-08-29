Глава Shell: газовый кризис в ЕС растянется на несколько зим

Страны ЕС из-за сокращения импорта российских энергоресурсов ощутят дефицит газа не только в предстоящую зиму, но и в течение нескольких последующих. Такое мнение выразил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в Ставангере в Норвегии.

"Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется как-то находить решения в связи с нехваткой голубого топлива", — сказал ван Берден, которого цитирует Reuters.

Ван Берден уверен, что в нефтяной отрасли положение дел не лучше, и здесь также будет продолжать наблюдаться рост спроса по сравнению с предложением.

28 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в разговоре с австрийским изданием Kronen Zeitung напомнил, что Евросоюз ещё пожнёт плоды введения санкций антироссийских санкций. По его словам, Европа сегодня переживает "крупнейший в своей истории кризис".