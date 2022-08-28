Президентство Джо Байдена стало крупнейшим провалом в сфере нацбезопасности США, заявила конгрессвумен Мэри Миллер. По словам политика, именно при действующем правительстве, Штаты спешно и с "позором" выводили войска из Афганистана.
Как подчеркнула Миллер, при этом Американ потеряла десяток военных.
"Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена", — заявила конгрессвумен.
Политик уточнила, что сложить полномочия должен не только Байден, но и ряд чиновников из пентагона, которые допустили провал США в Афганистане.
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