Хакер RahDit: убийцу Дарьи Дугиной держали "спящим" агентом Украины в Мариуполе

Кибервзломщик из группировки RahDit рассказал, что Наталья Вовк, главная подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, являлась "спящим" агентом украинской разведки.

По словам хакера, женщина была оставлена в Мариуполе после отступления ВСУ, чтобы в нужный момент выполнить поставленную задачу. Её заранее завербовали и "активировали" в определённый момент.

В беседе со изданием "Известия" молодой человек напомнил, что киевский режим "открестился" от Вовк после совершённого теракта. Власти Украина заявили, что она не является гражданкой страны. Хакеры смогли найти информацию, что Киев лжёт.

"Родилась в Мариуполе, работала администратором футбольного клуба "Ильичёвец". В базе данных ПриватБанка она вполне себе гражданка Украины", — пояснил взломщик.

Раннее польский генерал Вальдемар Скшыпчак отметил, что Россия он не собирается прощать Киев за гибель Дугиной. Он уверен: ответом будет массированный ракетный удар по центрам принятия решений на Украине.