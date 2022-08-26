Госдеп США обратился к правительству РФ с просьбой освободить осужденного экс-сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его здоровья.
С такой просьбой к России обратились родные экс-дипломата через его адвокатов.
"Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счет", — гласит сообщение.
61-летнего дипломата Марка Фогеля задержали вместе с супругой в аэропорту "Шереметьево" осенью 2021 года, когда он возвращался из Нью-Йорка. У него в багаже обнаружили марихуану и гашишное масло.
Родные Фогеля утверждали, что мужчина страдает от хронических болей в спине, поэтому он нуждался в наркотических веществах по медицинским показаниям. Бывшего дипломата приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Официальный портал президента Украины Зеленского сообщил, что ракетным ударом ВКС России из Новофедоровки были потоплены два украинских военных корабля.