Вашингтон призвал Россию освободить экс-дипломата Фогеля

Госдеп США обратился к правительству РФ с просьбой освободить осужденного экс-сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его здоровья.

С такой просьбой к России обратились родные экс-дипломата через его адвокатов.

"Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счет", — гласит сообщение.

61-летнего дипломата Марка Фогеля задержали вместе с супругой в аэропорту "Шереметьево" осенью 2021 года, когда он возвращался из Нью-Йорка. У него в багаже обнаружили марихуану и гашишное масло.

Родные Фогеля утверждали, что мужчина страдает от хронических болей в спине, поэтому он нуждался в наркотических веществах по медицинским показаниям. Бывшего дипломата приговорили к 14 годам колонии строгого режима.