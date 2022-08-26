Россия эвакуирует свои боевые самолёты из Крыма после нескольких диверсий, устроенных спецслужбами Украины, сообщает Business Insider, ссылаясь на секретный доклад НАТО.
По данным издания, шесть истребителей СУ-35С и четыре МиГ-31БМ уже передислоцированы из Крыма в Центральную Россию. Эти меры призваны защитить воздушные суда от атак диверсантов. Взамен Россия направила на полуостров тактические ракеты класса "земля-воздух".
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что запускающие БПЛА диверсанты могут приезжать в Крым под видом туристов и уже на месте получать беспилотники и взрывные устройства. Правоохранителям трудно контролировать каждого туриста во время пика курортного сезона. Он не исключил, что в республике действует целая агентурная сеть Службы безопасности Украины, которая ищет слабые места и наносит по ним удары, совершая диверсии.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.