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Business Insider: Россия перебрасывает самолёты из Крыма после диверсий ВСУ

Мир

Россия эвакуирует свои боевые самолёты из Крыма после нескольких диверсий, устроенных спецслужбами Украины, сообщает Business Insider, ссылаясь на секретный доклад НАТО.

Business Insider: Россия перебрасывает самолёты из Крыма после диверсий ВСУ

По данным издания, шесть истребителей СУ-35С и четыре МиГ-31БМ уже передислоцированы из Крыма в Центральную Россию. Эти меры призваны защитить воздушные суда от атак диверсантов. Взамен Россия направила на полуостров тактические ракеты класса "земля-воздух".

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что запускающие БПЛА диверсанты могут приезжать в Крым под видом туристов и уже на месте получать беспилотники и взрывные устройства. Правоохранителям трудно контролировать каждого туриста во время пика курортного сезона. Он не исключил, что в республике действует целая агентурная сеть Службы безопасности Украины, которая ищет слабые места и наносит по ним удары, совершая диверсии.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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