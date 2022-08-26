Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал о риске возникновения аварии на Запорожской АЭС.
"Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом", — сообщил руководитель МАГАТЭ, передаёт Monde.
По словам Гросси, станция пока функционирует. Как отметил глава агентства, его эксперты допускали, что на объекте случится происшествие. Однако специалисты не задумывались о риске превращения АЭС в центр вооружённого конфликта, заявил гендиректор.
Ранее эксперт по атомной энергетике Иван Рубинов в беседе с Pravda.Ru предупредил, что в случае отключения Украины от ЗАЭС страна останется без электричества.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.