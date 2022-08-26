Зеленский о Запорожской АЭС: "Сработала аварийная защита энергоблоков"

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. Президент Украины заявил, что мир был в шаге от радиационной катастрофы.

Украинский лидер рассказал о том, что 25 августа впервые в истории остановилась Запорожская АЭС.

"Сработала аварийная защита энергоблоков", — сказал Зеленский, отметив, что в результате обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

Президент Украины объяснил, что если бы не сработала автоматика, а персонал не принял бы нужные меры, планета уже расхлебывала бы последствия радиационной аварии.

"Украина и Европа оказались в шаге от радиационной катастрофы", — сказал глава Незалежной.

Ранее Сергей Шойгу и глава Минобороны Франции Лекорню обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.