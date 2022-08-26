Рубинов: Украине негде будет взять электричество при отключении от ЗАЭС

Киев никакими способами не сможет получить электричество из-за границы. Такое мнение выразил специалист по атомной энергетике Иван Рубинов, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление "Энергоатома" об отключении Запорожской АЭС от украинских сетей.

По его словам, теоретически Молдавская ГРЭС способна снабжать Украину электричеством, однако она принадлежит российской компании "Интер РАО".

"Конечно, Киеву негде больше взять генерацию, хотя бы в силу того, что у нас разные системы. У нас нет ни возможностей, ни мощностей для этого. Из-за границы электричество может распределяться только в рамках бывшего Советского Союза, его так просто не передашь", — сказал эксперт.

Он также добавил, что летом Украина потребляет электричество в небольших объёмах. Как пояснил специалист, Киев, скорее всего, столкнётся с проблемами зимой, когда существенная часть электроэнергии будет использоваться для обогрева помещений.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что Запорожская АЭС отключена от энергосетей Украины. На станции осуществляются работы по подготовке подключения двух энергоблоков.