Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходарёнок: России нет смысла менять тактику не Украине
Стивена Сигала и Ирину Аллегрову внесли в чёрный список за поддержку СВО
Вирусолог Чепурнов: дистанционное обучение — вынужденная мера борьбы с COVID-19
В Екатеринбурге из-за ливня из пола в новом доме забил фонтан
Минобороны: ВС России уничтожили 50 украинских военных в ДНР
В Омске мошенники украли полмиллиона рублей у пенсионерки
Аналитики GeekBrains: каждого пятого россиянина обманывали мошенники
Лукашенко рассказал о переоборудовании самолётов под ядерное оружие
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву

Рубинов: Украине негде будет взять электричество при отключении от ЗАЭС

Мир

Киев никакими способами не сможет получить электричество из-за границы. Такое мнение выразил специалист по атомной энергетике Иван Рубинов, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление "Энергоатома" об отключении Запорожской АЭС от украинских сетей.

Рубинов: Украине негде будет взять электричество при отключении от ЗАЭС

По его словам, теоретически Молдавская ГРЭС способна снабжать Украину электричеством, однако она принадлежит российской компании "Интер РАО".

"Конечно, Киеву негде больше взять генерацию, хотя бы в силу того, что у нас разные системы. У нас нет ни возможностей, ни мощностей для этого. Из-за границы электричество может распределяться только в рамках бывшего Советского Союза, его так просто не передашь", — сказал эксперт.

Он также добавил, что летом Украина потребляет электричество в небольших объёмах. Как пояснил специалист, Киев, скорее всего, столкнётся с проблемами зимой, когда существенная часть электроэнергии будет использоваться для обогрева помещений.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что Запорожская АЭС отключена от энергосетей Украины. На станции осуществляются работы по подготовке подключения двух энергоблоков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Мир. Новости мира
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Любовь Степушова Кворум не собрали: Запад не сможет лишить РФ представительства в ООН Любовь Степушова Анжела Якубовская Евдокия Германова: Табаков безошибочно видел в человеке настоящее Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Силовые структуры
The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить
Мир. Новости мира
58 стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Силовые структуры
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Последние материалы
Аналитики GeekBrains: каждого пятого россиянина обманывали мошенники
Лукашенко рассказал о переоборудовании самолётов под ядерное оружие
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву
Минобороны РФ: несколько боеприпасов ВСУ разорвались рядом с Запорожской АЭС
Сивков: у Германии закончилось оружие, которое она могла бы поставить Киеву
Аналитики из США не думают, что в РФ будет объявлена мобилизация
Арестович о недостатках ВСУ: "Распродавали технику"
Глава СК РФ Бастрыкин проконтролирует дело ребёнка из Магнитогорска
Соцсеть "Одноклассники" организует онлайн-трансляции фестиваля BelgorodMusicFest
Депутат Морозов: Украина пытается попасть в Евросоюз с помощью шантажа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников