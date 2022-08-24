Политолог: убийство Дугиной — это реклама новой террористической организации

Политолог Николай Стариков рассказал, чем, по его мнению, является убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной, погибшей при подрыве своего автомобиля 20 августа в Подмосковье.

Эксперт назвал это преступление невероятным злодейством, которое имеет очевидную политическую подоплёку.

"На мой взгляд, убийством невинной, беззащитной девушки террористы ставили перед собой задачу начала "рекламной кампании" новой террористической организации, которая создана западными спецслужбами внутри России, но которая является одновременно просто вывеской. Терроризмом станут заниматься западные спецы, а в медийном поле будут объяснять, что это "доведенные до отчаяния русские” якобы вот борются так друг с другом. То есть перед нами желание полностью переложить ответственность за будущие возможные террористические акции на самих русских", — сказал Стариков в беседе с ФАН.

Политолог напомнил, что террористические акты в России всегда финансировались из-за рубежа, и диверсии всегда совершались геополитическими врагами РФ по политическим мотивам.