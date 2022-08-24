Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Drive: американский эсминец Preble получил лазерный комплекс HELIOS
Политолог: крупнейший пакет военной помощи США Украине может оказаться последним
Аналитик Сафонова о росте цены на нефть марки Brent: сокращение резервов сырья
Жорин: вернувшиеся по обмену азовцы* снова вернулись на фронт
Сатановский: Россия никогда ни с кем не будет другом
Патрушев: Чехия после слов своего министра о Дугиной — не правовое государство
В посольстве РФ в Риге начали выдавать визы недовольным жителям Латвии
В Молдавии потребовали отсрочки по платежам за газ из России до конца года
Для педагогов Москвы пройдет образовательный марафон "Нескучная осень"

Политолог: убийство Дугиной — это реклама новой террористической организации

Мир

Политолог Николай Стариков рассказал, чем, по его мнению, является убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной, погибшей при подрыве своего автомобиля 20 августа в Подмосковье.

Политолог: убийство Дугиной — это реклама новой террористической организации

Эксперт назвал это преступление невероятным злодейством, которое имеет очевидную политическую подоплёку.

"На мой взгляд, убийством невинной, беззащитной девушки террористы ставили перед собой задачу начала "рекламной кампании" новой террористической организации, которая создана западными спецслужбами внутри России, но которая является одновременно просто вывеской. Терроризмом станут заниматься западные спецы, а в медийном поле будут объяснять, что это "доведенные до отчаяния русские” якобы вот борются так друг с другом. То есть перед нами желание полностью переложить ответственность за будущие возможные террористические акции на самих русских", — сказал Стариков в беседе с ФАН.

Политолог напомнил, что террористические акты в России всегда финансировались из-за рубежа, и диверсии всегда совершались геополитическими врагами РФ по политическим мотивам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Силовые структуры
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Последние материалы
Аналитик Сафонова о росте цены на нефть марки Brent: сокращение резервов сырья
Жорин: вернувшиеся по обмену азовцы* снова вернулись на фронт
Сатановский: Россия никогда ни с кем не будет другом
Патрушев: Чехия после слов своего министра о Дугиной — не правовое государство
В посольстве РФ в Риге начали выдавать визы недовольным жителям Латвии
В Молдавии потребовали отсрочки по платежам за газ из России до конца года
Двойные стандарты в действии: Россия на Украине и Израиль в Газе
Для педагогов Москвы пройдет образовательный марафон "Нескучная осень"
Кум Ванги озвучил её новое пророчество: грядет конец Америки
Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников