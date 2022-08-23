Косачёв: реакция Госдепа на убийство Дугиной — образец политического двуличия

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал заявление Госдепартамента США об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

По его словам, поведение Штатов в этой ситуации является образцом политического двуличия. Он назвал заявление Госдепа индульгенцией на теракты Украины против граждан РФ.

"Образец словестной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма", — высказался Косачёв.

Он также напомнил, что Госдеп США отреагировал на убийство Дугиной только спустя двое суток. Кроме того, вице-спикер Совфеда подчеркнул: американские власти, "прикрывающие убийц", превращаются в соучастников преступлений.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил уверенность в том, что Россия проведёт расследование убийства Дугиной. Вашингтон осуждает любое насилие в отношении мирного населения, указал он. При этом Прайс отказался отвечать на вопрос о том, причастен ли Киев к этому происшествию.