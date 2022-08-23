Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал воровать российское голубое топливо, поставляемое в ЕС через украинские территории.

По его словам, Киев должен сам продавать газ из России в Европе. Он считает, что энергоресурсы, пересекая границу ЕС, попадают под законодательство Украины о конфискации активов РФ.

"До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", — пояснил депутат.

Помимо этого, Разумков добавил, что Киеву следует игнорировать заключённые между РФ и Евросоюзом газовые соглашения. Он подчеркнул: руководство Украины должно продавать конфискованное голубое топливо странам Европы, а полученные от реализации газа средства тратить на военную технику для украинской армии.

Ранее сообщалось, что стоимость газа на европейском рынке превысила 3000 долларов за тысячу кубометров.