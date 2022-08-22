Стоимость газа на европейском рынке превысила 3000 долларов за тысячу кубометров.

По данным лондонский биржи ICE, сентябрьские фьючерсы ускорились до 18% к расчётной цене предыдущего торгового дня.

Эксперты объяснили рост цен на голубое топливо сообщением российской корпорации "Газпром" об остановке работы газопровода "Северный поток" из-за планового техобслуживания.

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