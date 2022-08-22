Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на призывы западных политиков ввести визовые ограничения для граждан России.
"Оцениваю как глупость, как бред, как совершенно вывихнутый подход", — сказал депутат, передаёт "Россия-24".
По мнению парламентария, чиновникам, которые решили запретить россиянам въезд в свои страны, "станет стыдно".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад "вернуть железный занавес" для сдерживания России.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.