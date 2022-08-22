Слуцкий назвал призывы ограничить въезд россиян в страны Евросоюза бредом

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на призывы западных политиков ввести визовые ограничения для граждан России.

"Оцениваю как глупость, как бред, как совершенно вывихнутый подход", — сказал депутат, передаёт "Россия-24".

По мнению парламентария, чиновникам, которые решили запретить россиянам въезд в свои страны, "станет стыдно".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад "вернуть железный занавес" для сдерживания России.