Польский министр раскритиковал Германию за попытки усилить влияние на Евросоюз

Руководитель МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз не нуждается в лидерстве Германии.

Как подчеркнул дипломат, малые страны объединения постоянно "проигрывают" при попытках защитить свои интересы. По мнению главы внешнеполитического ведомства, усиление контроля Берлина нарушит равноправие.

"ЕС необходимо немецкое самоограничение", — отметил Рау, передаёт Rzeczpospolita.

Ранее немецкие журналисты сообщили о конфликте между лидерами Запада из-за требования президента Украины Владимира Зеленского запретить гражданам ЕС въезд в Европу.