Руководитель МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз не нуждается в лидерстве Германии.
Как подчеркнул дипломат, малые страны объединения постоянно "проигрывают" при попытках защитить свои интересы. По мнению главы внешнеполитического ведомства, усиление контроля Берлина нарушит равноправие.
"ЕС необходимо немецкое самоограничение", — отметил Рау, передаёт Rzeczpospolita.
Ранее немецкие журналисты сообщили о конфликте между лидерами Запада из-за требования президента Украины Владимира Зеленского запретить гражданам ЕС въезд в Европу.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.