Рогов: киевский режим должен смириться с тем, что Крым является частью России

Киев должен прекратить истерику из-за российского статуса Крыма. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он напомнил, что Крымский полуостров — законная и неотъемлемая территория России. Представитель ВГА подчеркнул: посягательство на него приведёт к "колоссальным печальным последствиям" для агрессора.

"Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчёт российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации", — отметил Рогов.

Он также добавил, что больше восьми лет назад власти Украины навсегда потеряли Донбасс и Крым. Запорожская и Херсонская области, указал Рогов, тоже уходят из состава страны. На очереди и другие регионы, пояснил член главного совета ВГА.

Крым включили в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума.