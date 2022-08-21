Мэр Горловки: терпящие поражение ВСУ реализуют подлый план по отвлечению ВС РФ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Горловка в ДНР Иван Приходько рассказал, что обстановка в населённом пункте неспокойная из-за обстрелов украинских военных.

ВСУшники так ведут себя неспроста, уверен руководитель администрации. Украинская армия проигрывает союзным силам, и поэтому старается отвлекать внимание российских военных от наступления, методично обстреливая город.

"То, что мы сейчас наблюдаем, это и есть план врага", — сказал Приходько, слова которого приводит Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Глава ВГА добавил, что западная территория Зайцево уже практически взята под контроль союзными силами.

Утром 21 августа власти Горловки завили об обстреле со стороны ВСУ, который вёлся из натовского оружия: по населённому пункту было выпущено 6 снарядов калибра 155 мм.