19Fortyfive: генералы НАТО "потеют" при мысли о тактическом ядерном оружии РФ

В НАТО прекрасно осознают военный потенциал России, в частности, наличие у неё впечатляющего арсенала тактического ядерного оружия. ОБ этом рассказал военный эксперт Уэсли Калп в статье для издания 19Fortyfive.

Калп уверен, что представители Альянса знают, чем сильны ВС РФ, и видят соотношение сил в мире. Эти мысли, по словам автора, волей-неволей заставляют генералов НАТО "вспотеть", потому что они знают, что российские ракеты могут быть запущены и с судов ВМФ, при помощи военной авиации, а также с использованием оперативно-тактических систем.

"У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться", — напомнил автор.

Эксперт подчеркнул, что тактическое ядерное оружие — это не только средство, которым Россия гарантирует безопасность своих границ и своей территории, но и то, что лежит в основе её военного авторитета.