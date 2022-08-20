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Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО

Мир

Госсекретарь Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО.

Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО

Польша вслед за отдельными представителями Британии и США призывает задействовать против России пятую статью Устава НАТО. Она гласит, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается как акт агрессии против всех членов военного блока и влечёт за собой вступление в войну всех членов Североатлантического альянса.

Один из членов Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер заявил, что при возможной аварии на Запорожской АЭС необходимо задействовать против Москвы пятую статью. Однако Россия неоднократно призывала мировое сообщество остановить украинские войска обстреливать ЗАЭС.

Недавно Минобороны РФ сообщили о переброске трёх истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" в Калининградскую область. Войцех Скуркевич сказал, что Польша полностью осознаёт угрозу и их действия "будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия". Он заявил, что в случае возникновения реальной угрозы автоматически будет задействована 5-я статья Устава НАТО, смысл которой "один за всех и все за одного".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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