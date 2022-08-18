Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Верховный суд призвал реже заключать подозреваемых под стражу
Сторонники Киева требуют от США поставить ракеты ATACMS для ударов по Крыму
В Ростове-на-Дону офицер убил таксиста из-за политического спора
Балицкий: на случай ЧП на Запорожской АЭС разработан план эвакуации населения
Жители Гагаузии заявили о введении Молдавией спецназа для подавления протестов
Focus: Шольца назвали "предателем народа" во время выступления в Бранденбурге
Рогов: Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС
Мирошник: Союзные силы готовят Авдеевке оперативное окружение
Politico: США рекомендуют фирмам уйти из Турции при её сближении с Россией

Дмитрий Медведев: западные обыватели против "политики идиотов" и за Россию

Мир

Политики европейских стран развернули настоящую антироссийскую истерию, совершенно забыв, что их задача — обеспечивать достойный уровень жизни своим гражданам.

Дмитрий Медведев: западные обыватели против "политики идиотов" и за Россию

Громче всех о желании порвать с Россией заявляют государства, находящиеся на обочине европейской экономики, отметил секретарь Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пример он привёл Прибалтику, Польшу и Финляндию.

"Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть — не будем брать", — напомнил политик основные лозунги властей этих стран.

Тем временем, отметил Медведев, проведённые в Европе соцопросы показывают, что простые обыватели вовсе не желают полностью рвать контакты с Россией. Несмотря на огромное давление пропаганды, европейцы хотят иметь личные контакты с гражданами РФ, российские энергоносители в котельных, наш рынок для своих продуктов и туристов из России в своих музеях и кафе.

Жители Европы не желают мыслить "по Оруэллу": считать холодные батареи антироссийской солидарностью, а рост стоимости продуктов — минимальной оплатой за демократию. Всё чаще они задаются вопросом, зачем наказывать далёкую "дремучую Россию", чья спецоперация на Украине ничем не вредит гражданам ЕС.

"И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?" — заверил Медведев.

Политик призвал европейских соседей действовать, а не молчать.

"Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим", — обратился он к жителям Евросоюза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"

Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.

Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Военные новости
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Силовые структуры
Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе
Ольга Лебедева Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова Игорь Латунский Эксперт: Горбачёв и Ельцин бросили Афганистан на произвол судьбы Игорь Латунский
Силовые структуры
Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен
Силовые структуры
Ходаковский заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери под Угледаром
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Мир. Новости мира
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Последние материалы
Focus: Шольца назвали "предателем народа" во время выступления в Бранденбурге
Рогов: Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС
Мирошник: Союзные силы готовят Авдеевке оперативное окружение
Дмитрий Медведев: западные обыватели против "политики идиотов" и за Россию
Politico: США рекомендуют фирмам уйти из Турции при её сближении с Россией
МО: ВКС России ликвидировали около 60 украинских солдат в Николаевской области
TAC: решения США по Украине основаны на фальшивых историях Зеленского
Ходарёнок: вскоре весь мир узнает правду об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС
A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Украинские боевики обстреляли Энергодар: есть разрушения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников