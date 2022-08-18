Дмитрий Медведев: западные обыватели против "политики идиотов" и за Россию

Политики европейских стран развернули настоящую антироссийскую истерию, совершенно забыв, что их задача — обеспечивать достойный уровень жизни своим гражданам.

Громче всех о желании порвать с Россией заявляют государства, находящиеся на обочине европейской экономики, отметил секретарь Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пример он привёл Прибалтику, Польшу и Финляндию.

"Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть — не будем брать", — напомнил политик основные лозунги властей этих стран.

Тем временем, отметил Медведев, проведённые в Европе соцопросы показывают, что простые обыватели вовсе не желают полностью рвать контакты с Россией. Несмотря на огромное давление пропаганды, европейцы хотят иметь личные контакты с гражданами РФ, российские энергоносители в котельных, наш рынок для своих продуктов и туристов из России в своих музеях и кафе.

Жители Европы не желают мыслить "по Оруэллу": считать холодные батареи антироссийской солидарностью, а рост стоимости продуктов — минимальной оплатой за демократию. Всё чаще они задаются вопросом, зачем наказывать далёкую "дремучую Россию", чья спецоперация на Украине ничем не вредит гражданам ЕС.

"И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?" — заверил Медведев.

Политик призвал европейских соседей действовать, а не молчать.

"Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим", — обратился он к жителям Евросоюза.