TAC: решения США по Украине основаны на фальшивых историях Зеленского

Американские власти, принимая решения по Украине, полностью полагаются на недостоверную информацию, которую предоставляет им президент этой страны Владимир Зеленский. Такое мнение выразил Дуг Бэндоу, бывший помощник экс-главы США Рональда Рейгана, в статье для The American Conservative.

Он убеждён: Вашингтон сделал требования Киева важным приоритетом внешней политики. По его мнению, американским чиновникам необходимо провести границу между интересами Украины и США, а также начать защищать своих граждан.

"Фальшивые истории о героизме и неподтверждённые данные о потерях РФ стали одной из самых значимых стратегий Киева", — написал Бэндоу.

Бывший помощник Рейгана подчеркнул: Штаты должны перестать выполнять все требования Зеленского, ведь потребности киевского режима будут только расти.

Бэндоу также добавил, что Белый дом "зачистил" информационное пространство США от СМИ, которые сохраняют дружественный настрой по отношению к России.