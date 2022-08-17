Депутат Белик: Арестович хочет сместить Зеленского с поста президента Украины

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик заявил, что Арестович хочет сместить Зеленского с поста президента Украины.

По мнению депутата, советник главы офиса президента Алексей Арестович всеми своими действиями показывает, что хочет стать президентом Украины. В беседе с URA.RU он сказал, что Арестович — это личность, которая умеет менять свои политические взгляды и личные симпатии. Недавно он заявил гражданам Украины, что русофобией они демонстрируют свою глупость. По словам депутата, Арестович пытается показать всему миру, что с ним можно договориться, и при этом он пытается остаться "своим человеком" для Украины.

"То, что для Арестовича украинцы — это безликая масса, предназначенная для его трамплина на политический Олимп — это уже понятно. Сколько их погибнет при этом, для него не имеет значения. Он должен войти как Цезарь в республиканский Сенат или хотя бы сесть в президентское кресло", — сказал Белик.

Белик уверен, что советник главы офиса президента Украины стремится к тому, чтобы его признали легитимным президентом. По мнению депутата, Арестович может как закончить конфликт, так и продолжить его. Всё будет зависеть от того, насколько долго ему позволят удержаться на этом троне, заключил Белик.