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Чаплыга: "Твари! Запад использует нас как наживку для русски"

Мир

Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что Запад готовится к противостоянию с Россией, а, чтобы выиграть время, Украине отвели роль приманки.

Чаплыга: "Твари! Запад использует нас как наживку для русски"

"Запад поступает очень просто: они поняли, что у них будет холодная в….*, а может и быть горячая в….* с Россией. Что им нужно? Они готовы сейчас к этому? Нет. Они миллиард раз сказали "нет". Им нужно выстроить свою цитадель и приготовить её к в….* с Россией в будущем. Им нужно выиграть время", — сказал он в эфире YouTube-канала "Да это так".

Политолога возмутило подобное положение вещей, подчеркнув, что страны Запада поставляют на Украину ровно столько вооружения, сколько нужно, чтобы она "трепыхалась".

"Так вот, что эти твари делают? Нужно, чтобы наживка трепыхалась. Знаешь, как рыбу ловят? Наживка должна трепыхаться, потому что, если она не трепыхается, щука её не куснёт. Поэтому поставляем ровно столько, чтобы она трепыхалась", — заключил он.

Ранее академик РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков считает, что Вашингтон начинает сокращать поставки современного вооружения на Украину.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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