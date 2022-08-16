Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для граждан России на год, чтобы "увидеть результат".

По словам украинского лидера, закрытие границ для россиян является самой важной санкцией.

"Все очень просто: какими бы ни были граждане РФ — есть те, кто поддерживает и кто не поддерживает — их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда — пожалуйста, пусть возвращаются. Они просто поймут тогда…", — заявил Зеленский в беседе с газетой Washington Post.

По словам Зеленского, такие санкции являются единственным способом оказать влияние на президента РФ Владимира Путина.

"Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится… Просто закройте границы на год и вы увидите результат", — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что идея введения полного запрета на въезд в страны Запада для всех граждан России набирает всё больше сторонников. 31 августа в Праге (Чехия) в неформальной обстановке встретятся главы МИД стран Евросоюза и обсудят отмену туристических виз для россиян в Шенгенской зоне. В Москве инициативу о запрете выдачи шенгенских виз всем россиянам считают проявлением шовинизма.